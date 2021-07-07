Неидеальные фото располневшей Пинк утекли в Сеть

Папарацци слили в Сеть не самые удачные снимки располневшей Пинк. После бешеной популярности, которая настигла знаменитость в 2010-х, Алишия Бет Мур выбрала покой. Писать песни певица не перестала, но ее треки больше не пользуются столь невероятной популярностью, как раньше.

После рождения второго ребенка в 2016 году Пинк набрала лишние килограммы. Уже тогда артистка рассказывала, что весит 73 килограмма и худеть не собирается. На днях же в Сеть утекли кадры, по которым становится понятно — собственный внешний вид Пинк совсем не интересует.

На фото звезда предстала в свободных белоснежных шортах с завышенной талией и в бюстгальтере от купальника. Она не стеснялась веселиться вместе с детьми на пляже в Малибу.

В Сети, правда, внешним видом Пинк остались разочарованы.

«Широка как экватор», «Зато прекрасная и искренняя», «Бодипозитив», «Вот это ее разнесло», «Удивительно, как она живет со всеми этими складками. Я не могу», — писали неравнодушные.