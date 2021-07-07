На спутнике Сатурна возможна жизнь — ученые

Зонд «Кассини-Гюйгенс» обнаружил, что с поверхности спутника Сатурна, Энцелада, извергаются соленые шлейфы, богатые метаном. Как известно, именно метан считается одним из основным признаков существования жизни на других планетах. Его в большом количестве вырабатывают бактерии, этот газ известен как побочный продукт их жизнедеятельности. Именно поэтому ученые предположили, что на Энцеладе, возможно, есть жизнь.

Кроме того, большая часть Энцелада покрыта обширным океаном, который спрятан под толщей льда. Ученые предполагают, что в придонных областях этого океана могут жить бактерии, которые и вырабатывают метан. Однако причина появления газа может быть иной.

Например, метан может образоваться в результате химического разложения первичного органического вещества, которое может присутствовать в ядре Энцелада и которое может быть частично превращено в дигидроген, метан и углекислый газ в результате гидротермального процесса.

Художественный рендеринг, который изображает возможную гидротермальную активность, которая может происходить на дне океана под поверхностью Луны и под ним, на основе результатов миссии НАСА «Кассини».НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калтех

Ученые произвели математические расчеты, чтобы понять, могут ли бактерии, подобные земным метаногенам, производить количество метана, достаточное для создания замеченных со спутника шлейфов. После количественных методов исследования, ученые пришли к выводу, что жизнедеятельности бактерий для этого недостаточно. Исследователи предполагают, что либо метан появился в результате геохимических процессов, либо бактерии на Энцеладе не похожи на известные науке и на спутнике Сатурна возможны «альтернативные абиотические механизмы».