Лиама Хемсворта заподозрили в пиар-романе с девушкой

Бывшего мужа Майли Сайрус Лиама Хемсворта заподозрили в пиар-романе после появления новых фото с избранницей — моделью Габриэллой Брукс. После развода с певицей Хемсворт горевал недолго, чего нельзя сказать о самой Сайрус. Певица то и дело вспоминает о тех отношениях, а недавно даже признавалась Хемсворту в любви.

На днях папарацци подловили Лиама вместе с Габриэллой выходящими из магазина с коробкой «самого ценного» — товаров для дома. Держались влюбленные слегка поодаль и выглядели очень грустными.

Впрочем, появившиеся в прессе снимки тут же спровоцировали слухи о возможном пиар-романе. Уж очень отстранен был Хемсворт и чужой казалась модель.

«Между ними будто нет чувств», «Максимально странная и непохожая на пару пара. Он мог бы найти себе и получше, чем эта девочка — подросток», «Ну и на кого он променял Сайрус?», «Ребята, вы несете чушь! Габриэлла выглядит просто прекрасно, не то, что эта ваша взбалмошная Майли», «Что-то не похоже, что он ее любит и оберегает», — писали они.

Источник фото: Legion-media