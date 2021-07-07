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Киллер застрелил президента Гаити

Неизвестный застрелил президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф.

Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен неизвестными, которые ранее ночью прокрался в его частную резиденцию.

 

7 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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