Регина Тодоренко рассказала о сложностях работы в «Орле и решке» Британия повторит проход своих кораблей в украинских водах возле Крыма » Киллер застрелил президента Гаити Неизвестный застрелил президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф. Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен неизвестными, которые ранее ночью прокрался в его частную резиденцию.