Неизвестный застрелил президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф.
Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен неизвестными, которые ранее ночью прокрался в его частную резиденцию.
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Киллер застрелил президента Гаити
Неизвестный застрелил президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф.
Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен неизвестными, которые ранее ночью прокрался в его частную резиденцию.
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