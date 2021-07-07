Качественная бескаркасная мебель от производителя Tia-sport

Tia-sport — это компания-производитель детской бескаркасной мебели для обустройства детских комнат, образовательных учреждений, центров развития. Основные преимуществами таких изделий выступают: мягкость, безопасность, легкий вес, красивый внешний вид.

Детские мягкие кресла

Детские мягкие кресла—удобная комфортная мебель, которую предлагает компания-производитель Tia-sport в широком ассортименте. Такие кресла могут иметь форму подушки, стула, мяча для футбола и регби, или же иметь форму и принт мультяшного героя.

Особой популярностью среди детей и подростков пользуется кресло груша, которое может иметь разный дизайн, расцветку и размер. Такое кресло может быть однотонным, с рисунком, стильным принтом. Для их пошива может быть использован хлопок, ткань с ворсом, кожзаменитель. В качестве наполнителя здесь используется пенополистирол.

Детские пуфики

Детские пуфики от производителя Tia-sport удобные, яркие и мягкие. Они отлично подходят для обустройства детских комнат, садов, учреждений для реабилитации и обучения детей. Для пошива детских пуфиков производитель использует следующие виды тканей:

Хлопок;

Текстиль;

Оксфорд;

Полиэстер.

Сами изделия могут иметь форму подушки, куба, мультяшного героя, пончика. Большой популярностью для детских комнат пользуются наборы пуфиков «паровозик». На котором можно не только сидеть, но простроить сюжет игры. В плане дизайна здесь также широкий выбор: однотонные, многоцветные, с рисунком и другие. Весь ассортимент продукции можно посмотреть на сайте производителя.

Качественная бескаркасная мебель

Производитель Tia-sport предлагает широкий ассортимент бескаркасной мебели собственного производства. Компания предлагает:

Кресло-мешки в виде груши для взрослых и подростков;

Кресла-мешки категории «Kids» для детей;

Подушки;

Кресла и диваны.

Все предлагаемые изделия обладают высоким качеством исполнения, надежностью и долговечностью.

Сухие бассейны

Сухие бассейны используются в детских спальнях и игровых комнатах. Такие изделия помогают ребенку не только весело провести время, но и тренируют мелкую моторику и ловкость ручек. Компания предлагает несколько вариантов исполнения таких конструкций: круглые, овальные, квадратные, треугольные. Последние могут быть размещены в углу комнаты, что позволяет экономить свободное пространство в комнате. Сухие бассейны заполняются разноцветными шариками размеров в 6 и 8 см в диаметре, а также различными мягкими игрушками. Это позволяет привлечь ребенка для игры в сухом бассейне.

Преимущества покупки бескаркасной мебели в Tia-sport

Преимуществами покупки мебели в компании Tia-sport выступают:

Продукция высокого качества собственного производства;

Оперативная доставка по Харькову и Украине;

Наличие скидок и специальных предложений для оптовых покупателей;

Широкий ассортимент товара;

Удобная навигация сайта.

Заказать бескаркасную мебель в компании Tia-sport можно по телефону +38 (068) 798 87 17. Также сделать заказ можно через форму онлайн заявки.