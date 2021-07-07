К Земле мчится астероид размером с Биг-Бен

Американские ученые предупредили о новой астероидной опасности. По их данным, к Земле направляется огромное тело из группы Аполлонов.

В обхвате космический странник от 92 до 210 м, оценили в NASA. Это сопоставимо с Биг-Беном (высота лондонской достопримечательности 96 м с небольшим).

Астрономы подсчитали, что астероид 2008 GO20 приблизится 24 июля к нашей планете на 4,91 млн км — притом что опасным считается расстояние в 10 млн км. Дальше он разминется с Землей, передает The Express.

2008 GO20, как подсказывает его наименование, был открыт в 2008 году.

Ранее сообщалось, что в августе с Землей сблизится астероид размером с небоскреб.