Хью Джекман вернется к образу Росомахи?

Не смотря на то, что Джекман попрощался с ролью Росомахи в картине «Логан», он все равно подливает масла в огонь обсуждений, выкладывая фото то с когтями, то с главой Marvel Кевином Файги.

Весной 2019 Disney приобрела главные киноактивы корпорации Fox, что дало надежду на то, что встреча Мсителей и Людей Икс может состояться. Конечно, фанаты рассчитывают на возвращение одного из главных мутантов — Росомахи.

Хью Джекман торжественно попрощался с ролью Логана ещё в 2017 году и утверждал, что эта история полностью окончена. Но, несколько последних фото опубликованных в сториз на странице актера в Инстаграм вселяют надежду и порождают интригу. Сначала, Хью выложил рисунок с когтями Росомахи, а потом, поделился кадром, где стоит в обнимку с главой Marvel Кевином Файги.

Возможно, теперь, когда герои Marvel и «Людей Икс» собрались под одной крышей, создатели супергеройских фильмов удивят нас возвращением любимых героев.