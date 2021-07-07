Цены на газ в Европе рухнули вслед за нефтью

Ралли цен на газ в Европе, подбросившее стоимость «голубого топлива» до максимумов за 13 лет, закончилось ценовым обвалом.Как сообщает «Интерфакс», спотовые котировки газа на крупнейшим в ЕС хабе TTF во вторник обрушились на 11%, потеряв 50 долларов за несколько часов.

С 464 долларов за тысячу кубометров — рекордного уровня с 2008 года — цены спикировали до 414 долларов.

Газовый обвал состоялся на фоне крупнейшего с апреля падения цен на нефть.

Фьючерсы на сорт Brent к 22.20 подешевели на 3,3%, до 74,7 доллара за баррель, хотя еще утром штурмовали максимумы 2018 года, достигая отметки 77,7.

Рынок «черного золота» почувствовал приступ слабости на фоне слухов о готовности стран ОПЕК к сделке по увеличению добычи и статистики из США, показавшей, что крупнейшая экономика мира замедляется при том, что инфляция держится на рекордных уровнях.

Индекс деловой активности в сфере услуг Штатов упал сильнее прогнозов — с 64 до 60,1 пункта, при этом индекс закупочных цен, хоть и снизился с 80,6 до 79,5, но остался на максимумах с 2005 года.

На опасениях стагфляции — ситуации, когда цены растут, а экономика — нет, — крупные фонды устремились в американские государственные облигации, распродавая валюты и активы развивающихся стран.

Доходность 10-летних казначейских бумаг США с 1,45% спикировала до 1,35%, а ставки 30-летних бондов ушли ниже 2% впервые за три недели. Бразильский реал подешевел на 2%, южноафриканский ранд на 0,9%.