Британия повторит проход своих кораблей в украинских водах возле Крыма

Британия анонсировала новый проход своих кораблей в украинских водах возле Крыма. Второй проход будет усилен как минимум тремя кораблями объединенных морских сил. Также в нем примет участие самый современный представитель британского военного флота.

Воды Черного моря у берегов Крыма, в которых был замечен эсминец Военно-морского флота Великобритании Defender, являются украинскими. Об этом вновь заявили в Лондоне, пообещав новые проходы кораблей в этой акватории, когда это будет необходимо, пишет The Guardian.

По заявлению главы МИД Доминика Рааба перед членами парламента, соответствующие маневры «продолжатся».