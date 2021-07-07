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Британия повторит проход своих кораблей в украинских водах возле Крыма

Британия анонсировала новый проход своих кораблей в украинских водах возле Крыма. Второй проход будет усилен как минимум тремя кораблями объединенных морских сил. Также в нем примет участие самый современный представитель британского военного флота.

Воды Черного моря у берегов Крыма, в которых был замечен эсминец Военно-морского флота Великобритании Defender, являются украинскими. Об этом вновь заявили в Лондоне, пообещав новые проходы кораблей в этой акватории, когда это будет необходимо, пишет The Guardian.

По заявлению главы МИД Доминика Рааба перед членами парламента, соответствующие маневры «продолжатся».

7 июля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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1 comment to Британия повторит проход своих кораблей в украинских водах возле Крыма

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