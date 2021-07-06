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Звезды начали массово носить одежду с необычными вырезами и запустили тренд

Алессандра Амбросио

Знаменитости и популярные модели начали массово носить одежду с необычными вырезами на разных частях тела и запустили новый тренд. Соответствующий материал публикует Page Six.

Как сообщает издание, звезды полюбили выходить в свет в нарядах различных брендов, которые оформлены вырезами, частично оголяющими их тела. Так, например, предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян приехала в Ватикан в облегающем белом платье Barragan из кружева с оголенными плечами, а также вырезами на спине и бедрах.

Британская певица Дуа Липа тоже поддержала тренд и поделилась в своем Instagram снимком в черном платье по фигуре с вырезами на талии и спине, а также деталью в виде торчащих стрингов на пояснице. Отмечается, что в таком же наряде была замечена супермодель Алессандра Амбросио.

Кроме того, папарацци запечатлели в подобных вещах супермодель Беллу Хадид. Она прошлась по улицам Парижа в черных топе и штанах бренда I.Am.Gia, которые спереди оформлены вырезами в тазобедренной области. В свою очередь певица и предпринимательница Рианна привлекла внимание фотографов, когда отправилась в ресторан в белом вязанном топе, мини-юбке с вырезами на талии, босоножках на каблуках и оверсайз-бомбере изумрудного цвета.

6 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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