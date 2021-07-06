Звезда «Теории большого взрыва» внезапно стала «мамочкой»

Звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко огорошила аудиторию счастливой новостью — ее семья стала больше на одного члена. После окончания проекта Куоко много времени уделяет работе: Кейли продюсирует проекты и снимается в кино, из-за чего сил и времени на все остальное у нее практически не остается.

В приближающемся ноябре Куоко отметит 36-летие. Несмотря на солидный возраст, Кейли до сих пор так и не родила супругу — сыну миллиардера Карлу Куку — ребенка. На днях же Куоко сообщила о счастливом пополнении в семье — Кейли и Карл решили взять собаку из приюта.

«Добро пожаловать в семью, Ларри. Ему 9 лет, он огромный мастиф, и мы одержимы любовью к нему», — сообщила она.

В комментариях в свою очередь Куоко поспешили поддержать.

«Вы теперь стали мамочкой», «Поздравляем, это просто прелестно!», «Малыш Ларри, будь паинькой», «Это кто у нас тут такой хорошенький?», «Вам очень идет заботиться о ком-то! Вы сразу становитесь такая нежная», «Какой большой! Вам не страшно рядом с ним?», «По мне, он просто прелесть», — захвалили новоиспеченного домочадца фанаты Куоко.

Источник фото: Legion-media