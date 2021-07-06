Знаменитая модель семь лет страдала от одиночества из-за отпугивающей мужчин красоты

Швейцарская модель пожаловалась, что семь лет страдала от одиночества. Об этом сообщает Daily Mirror.

26-летняя Селин Чентино (Celine Centino) утверждает, что ее красота отпугивает кавалеров. «Парни смотрят на меня голодными глазами, но, когда я улыбаюсь им, тушуются и не подходят познакомиться», — сказала она.

Чентино также добавила, что в клубах некоторые мужчины, выпив, набираются смелости, чтобы поговорить с ней, но такие разговоры отпугивают уже ее саму. В то же время швейцарка находит милым, когда мужчины нервничают, общаясь с ней.

Она также рассказала, что единственное, на что она обращает внимание при общении с представителями противоположного пола, — это рост и чувство юмора. Лицо или прическа мужчины ее не заботят, так как она сама подвергалась издевательствам в детстве из-за внешности.

Селин Чентино прославилась после того, как потратила, по некоторым данным, до 50 тысяч швейцарских франков на пластические операции и косметические процедуры. Сейчас швейцарка является популярной Instagram-моделью. На ее страницу подписано более 500 тысяч человек.