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Знаменитая модель семь лет страдала от одиночества из-за отпугивающей мужчин красоты

Фото: @ccentino

Швейцарская модель пожаловалась, что семь лет страдала от одиночества. Об этом сообщает Daily Mirror.

26-летняя Селин Чентино (Celine Centino) утверждает, что ее красота отпугивает кавалеров. «Парни смотрят на меня голодными глазами, но, когда я улыбаюсь им, тушуются и не подходят познакомиться», — сказала она.

Чентино также добавила, что в клубах некоторые мужчины, выпив, набираются смелости, чтобы поговорить с ней, но такие разговоры отпугивают уже ее саму. В то же время швейцарка находит милым, когда мужчины нервничают, общаясь с ней.

Селин Чентино прославилась после того, как потратила, по некоторым данным, до 50 тысяч швейцарских франков на пластические операции и косметические процедуры. Сейчас швейцарка является популярной Instagram-моделью. На ее страницу подписано более 500 тысяч человек.

6 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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