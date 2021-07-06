Захар Прілєпін анонсував боротьбу зі смолоскипними ходами у Києві та окупацію нових територій Російською Федерацією

Російський письменник, ідеолог “русского міра”, націонал-більшовик, учасник війни Росії проти України Захар Прілєпін дав розлоге інтерв’ю виданню “Газета.ру”, у якому розповів про власні наміри балотуватись до Державної Думи РФ за списком партії “Справедлива Росія – За правду” (СРЗП), а також, поділився власними ідеологічними переконаннями та власним баченням подальшого розвитку пострадянського простору.

Значна частина промови Прілєпіна стосувалась питання прославлення особи тирана Іосіфа Сталіна, при цьому, на його переконання, така позиція зовсім не відштовхне від нього та від партії СРЗП соціал-демократичний електорат.

“Я готовий приводити соціологію по фігурі Сталіна, у якого захмарні рейтинги, як і у Путіна. Мене увіковічнення пам’яті Сталіна хвилює не менше, аніж увіковічнення пам’яті Леніна. Просто пам’ятники Леніну збереглись, а пам’ятники Сталіну позносили. Для мене важлива будь-яка історія, пов’язана з закріплення результатів історії совєтської влади”, – заявив він.

“Якщо ми відмовляємось від совєтського спадку, значить ми не є правонаступниками совєтського політичного проєкту. Ми, з одного боку, боїмося увіковічнити пам’ять Сталіна, а з іншого боку, ми дивуємось смолоскипним ходам у Києві. У моїй концепції Сталін і боротьба зі смолоскипними ходами у Києві – речі одного порядку. У мене є уявлення, і я наслідую їх”, – окреслив агресивну позицію у відношенні України ідеолог “русского міра” Прілєпін.

Втім, це не найбільш дикунська заява, зроблена націонал-більшовиком, який відзначився участю в бойових діях на території України у складі терористичних організацій “Л/ДНР”. Захар Прілєпін фактично анонсував нові кампанії окупації територій сусідніх держав Російською Федерацією.

Відповідаючи на запитання про сутність політичного проєкту “Нова Євразія” він проголосив наступне.

“Ми розуміємо, що територія ряду колишніх совєтських республік стилістично, географічно, політично, культорологічно, звісно ж, невідворотно буде повертатись, “магнітитись” російською державністю і тяжіти до загального центру”, – “поетично” описав загарбницькі плани Кремля Захар Прілєпін.

Нагадаємо, Захар Прілєпін (справжнє ім’я – Євгєній Ніколаєвіч Прілєпін) – російський політик, письменник, націонал-більшовик. Один з лідерів політичної партії “Справедлива Росія – За правду”, в програмі якої зафіксований намір ліквідації української державності. Підтримує терористичні організації “ДНР” та “ЛНР”.

Захар Прілєпін з 2014 року в складі збройних формувань особисто брав участь у війні на сході України. 16 лютого 2017 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Захара Прілєпіна за звинуваченням в “участі у діяльності терористичної організації” (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та “фінансування тероризму” (ч. 1 ст. 258-5 ККУ).