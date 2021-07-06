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Выручка Pokémon GO за пять лет с релиза превысила 5 миллиардов долларов

  • О рекордной выручке мобильной игры в дополненной реальности сообщила аналитическая фирма Sensor Tower. Если судить по общей выручке за всё время с релиза, то Pokémon GO каждый год зарабатывала по миллиарду долларов.
  • Выручка в первой половине 2021-го составила 642 миллиона долларов. Игра от Niantic опередила другие популярные AR-тайтлы вроде Dragon Quest Walk от Square Enix и Jurassic World Alive от Ludia.
  • В 2020 году у Pokémon GO была рекордная выручка с затрат игроков в размере 1,3 миллиарда долларов — это рост на 41% по сравнению с предыдущим годом.
  • Ранее создатели игры объявили, что работают над похожим проектом во вселенной «Трансформеров». Релиз Transformers: Heavy Metal запланирован на 2021 год.
6 июля, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес
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