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ВОЗ: Ситуация с COVID-19 во всем мире стабилизировалась

Заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он отметил, что сейчас эпидемиологическая ситуация лучше, чем два-три месяца назад.

Однако, хотя в отдельных странах заболеваемость заметно уменьшилась, в других она быстро растет — по причине таких факторов, как появление более заразных штаммов, смягчение ограничений и низкие темпы вакцинации.

В то же время эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове назвала ситуацию с пандемией «неоднозначной». По ее словам, в Северной и Южной Америке прирост новых случаев заражения упал на 13%, а в остальные регионах, напротив, увеличился. Хуже всего дела обстоят в Европе, где заболеваемость выросла примерно на 28%, а также в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе.

Всего с начала пандемии заразились 184,8 млн человек, скончались около 4 млн.

6 июля, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Наука, Новости
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