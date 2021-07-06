Великобритания объявила об отмене масочного режима

Власти Великобритании объявили об упразднении масочного режима с 19 июля. О том, что с этого дня в общественных местах можно будет носить защитные средства по своему усмотрению, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить маски», — указал он, добавив, что в опубликованных правительством рекомендациях выделят случаи, когда защитными средствами лучше не пренебрегать.