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Великобритания объявила об отмене масочного режима

Власти Великобритании объявили об упразднении масочного режима с 19 июля. О том, что с этого дня в общественных местах можно будет носить защитные средства по своему усмотрению, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить маски», — указал он, добавив, что в опубликованных правительством рекомендациях выделят случаи, когда защитными средствами лучше не пренебрегать.

6 июля, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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