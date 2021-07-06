В США назвали главные недостатки Китая как сверхдержавы

Аналитики корпорации RAND в США выпустили доклад о положении Китая на мировой арене, в котором назвали главные недостатки страны как сверхдержавы. Об этом пишет РБК.

Эксперты оценили экономическую мощь Китая как его главный козырь, а возможность предлагать третьим странам торговое и инвестиционное партнерство — наиболее эффективный рычаг воздействия на них. По их оценке, это более действенно, нежели прямые военные угрозы или продвижение китайской политической модели. Также эксперты обратили внимание на то, что Китай успешно развивает неформальные связи с представителями элит в других странах, таких как Австралия, Южная Корея, Индонезия, Филиппины.

Согласно интегральному рейтингу мощи стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), составленному аналитическим центром в Сиднее Lowy Institute, США сохраняют за собой первенство по уровню влияния в АТР. В то же время у Китая, несмотря на рост экономического влияния, ограничены возможности предлагать другим странам привлекательную модель развития, в основе которой лежали бы оригинальные ценности. Поэтому, отмечают эксперты RAND, о «китайской модели» можно говорить скорее теоретически, чем на практике. Они считают, что у Китая нет четкого и последовательного списка мер, который можно было бы применить в другой стране.

По мнению аналитиков, в ближайшее время китайская экономика столкнется с проблемами. Привлекательность страны снизится на фоне роста тревоги из-за несоблюдения прав человека. Кроме того, попытки Китая усилить свое влияние будут ограничены тем, что объекты его влияния «разделяют больше ценностей с США, чем с Китаем».