Умер режиссёр «Смертельного оружия» (всех четырёх) Ричард Доннер Ученые нашли гигантское количество черных дыр в одном месте » В Сингапуре представили роботизированную руку, которая «чувствует» предметы и восстанавливается при порезах Это стало возможным благодаря высокоэластичной пене AiFoam. Учёные лаборатории материаловедения и инженерии Национального университета Сингапура разработали «интеллектуальный» вспененный материал, который позволяет роботам ощущать близлежащие объекты и восстанавливать себя при повреждении, подобно человеческой коже. Искусственно иннервируемая пена под названием AiFoam представляет собой высокоэластичный полимер, созданный путём смешивания фторопласта со смесью, которая снижает поверхностное натяжение. Такой состав позволяет губчатому материалу при разрезании соединяться воедино как ни в чём не бывало. Чтобы воспроизвести человеческое осязание, исследователи наполнили руку микроскопическими металлическими частицами и добавили крошечные электроды под поверхность пены. Таким образом, при приложении внешнего давления частицы сближаются друг с другом, а электроды фиксируют изменения их свойств. Далее информация поступает на компьютер, который просчитывает силу и подсказывает роботу, как реагировать в той или иной ситуации. Когда я подношу палец к датчику, он измеряет колебания моего электрического поля и соответственно реагирует на моё прикосновение. Так и здесь — функция позволяет руке робота определять не только величину, но и направление приложенной силы. Бенджамин Ти Ведущий исследователь Представленный прототип впервые сочетает в себе как самовосстанавливающиеся свойства, так и способности взаимодействия с объектами. Исследователи потратили на разработку более двух лет и надеются, что технологию получится применить на практике в течение пяти лет. Причём подобный материал может использоваться не только в робототехнике, но и в классической медицине — например, при проектировании и изготовлении протезов.