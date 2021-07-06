В Сингапуре представили роботизированную руку, которая «чувствует» предметы и восстанавливается при порезах

Это стало возможным благодаря высокоэластичной пене AiFoam.
Учёные лаборатории материаловедения и инженерии Национального университета Сингапура разработали «интеллектуальный» вспененный материал, который позволяет роботам ощущать близлежащие объекты и восстанавливать себя при повреждении, подобно человеческой коже.
Таким образом, при приложении внешнего давления частицы сближаются друг с другом, а электроды фиксируют изменения их свойств. Далее информация поступает на компьютер, который просчитывает силу и подсказывает роботу, как реагировать в той или иной ситуации.
Представленный прототип впервые сочетает в себе как самовосстанавливающиеся свойства, так и способности взаимодействия с объектами. Исследователи потратили на разработку более двух лет и надеются, что технологию получится применить на практике в течение пяти лет.
Причём подобный материал может использоваться не только в робототехнике, но и в классической медицине — например, при проектировании и изготовлении протезов.
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