 

 
 
  »

В ОБСЕ потребовали от России освободить Крым и снять ограничения в Черном и Азовском морях

Россия должна отменить незаконную оккупацию Крыма, вывести с полуострова и прилегающей акватории все дополнительные войска и флот, переброшенные в ходе учений в апреле этого года. Такие требования содержатся в резолюции Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Члены ассамблеи также осудили военное присутствие России в Крыму, военную деятельность и военный призыв на территории Крыма, а также российские ограничения на судоходство в Черном и Азовском морях, призвали снять все ограничения там, а также в Керченском проливе и на подходах к нему.

Документ был принят 78 голосами «за», против проголосовали 22 участника, 12 делегатов воздержались.

6 июля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
????????...

1 comment to В ОБСЕ потребовали от России освободить Крым и снять ограничения в Черном и Азовском морях

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  