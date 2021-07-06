В ОБСЕ потребовали от России освободить Крым и снять ограничения в Черном и Азовском морях

Россия должна отменить незаконную оккупацию Крыма, вывести с полуострова и прилегающей акватории все дополнительные войска и флот, переброшенные в ходе учений в апреле этого года. Такие требования содержатся в резолюции Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Члены ассамблеи также осудили военное присутствие России в Крыму, военную деятельность и военный призыв на территории Крыма, а также российские ограничения на судоходство в Черном и Азовском морях, призвали снять все ограничения там, а также в Керченском проливе и на подходах к нему.

Документ был принят 78 голосами «за», против проголосовали 22 участника, 12 делегатов воздержались.