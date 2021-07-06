В Каспийском море проснулся вулкан

В азербайджанской акватории Каспийского моря 4 июля произошло извержение грязевого вулкана. Вулкан Камень Игнатия (Дашлы) в 75 километрах к юго-западу от Баку выбросил столб пламени на высоту более 500 метров. Взрыв сопровождался землетрясением магнитудой 2,2 на глубине 1,5 километра, сообщает информационное агентство APA. Последний раз вулкан Камень Игнатия проявлял активность в 1945 году.

Грязевой вулканизм распространен в областях альпийской складчатости. Для его развития необходимы мощные толщи глин, разрывы в породах для прорыва газов и водоносные горизонты. Такой вид вулканизма часто связан с залежами углеводородов. Несмотря на название грязевой вулканизм не имеет ничего общего с магматическим вулканизмом, но называется так из-за морфологического сходства построек. Каспийский регион вмещает 400 грязевых вулканов, из которых половина лежит под водой и образует отмели на шельфе.

В 21:50 4 июля в Каспийском море поднялся столб пламени. Он погас через 30 секунд, достигнув высоты более полукилометра. Директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли сразу опроверг предположение об аварии на платформе нефтегазовой компании SOCAR. Он заявил, что никаких чрезвычайных ситуаций на объектах по добыче нефти и газа не было и происшествие на Каспии имеет признаки грязевого вулканизма. Утром 5 июля МЧС Азербайджана подтвердило гипотезу извержения вулкана. Авиационный отряд министерства в 75 километрах к юго-западу от Баку обнаружил грязевой вулкан Камень Игнатия с пламенем в кратере.

Извержение длилось восемь минут. Ему предшествовало землетрясение магнитудой 2,2 на глубине 1,5 километра. МЧС Азербайджана уточняет, что в настоящий момент вулкан не представляет опасности для жизни людей и нефтегазовой инфраструктуры.

Во время извержений грязевые вулканы выбрасывают массу газированной грязи, сопочную брекчию. В газовом составе продуктов извержения преобладает метан, поэтому огненные факелы для таких взрывов не редкость. Доцент Университета Аделаиды Марк Тингей (Mark Tingay) полагает, что возгорание газов во время грязевых извержений связано с искрами от ударов пород в газово-грязевом фонтане. Он не исключает, что быстрого изменения давления может быть достаточно для воспламенения газа.



Вулканолог Саймон Карн (Simon Carn) из Мичиганского технологического университета опубликовал в твиттере снимок спутника программы Joint Polar Satellite System, который зафиксировал извержение Камень Игнатия. Другой аппарат, Meteosat-8, уловил термальную аномалию к югу от Апшеронского полуострова спустя час после взрыва. Исследователь отмечает, что это редкий случай извержения грязевого вулкана, который был обнаружен данными дистанционного зондирования.