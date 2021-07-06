В Британии показали бункер Елизаветы II на случай ядерного удара

В Сети появились фотографии военного бункера, который был построен для защиты Елизаветы II и приближенных к королеве особ. Сооружение имеет три этажа и частично скрывается под землей. По данным EdinburghLive, бункер находится возле холма Корсторфин Хилл в пригороде Эдинбурга, Шотландия.

Его построили в 40-х годах прошлого века, а в 1952-ом, когда Великобритания вместе с рядом других западных стран ощутила ядерную угрозу от СССР, королевское убежище расширили почти до 2 800 м².

Фото: Daily Star

Оно способно вместить всех членов британского правительства, военных, полицию, пожарных, медиков и сотрудников BBC. Это один из крупнейших подземных военных объектов в Великобритании, существование которого держалось в строжайшем секрете вплоть до 1963 года.

Фото: Daily Star

Объект был рассекречен, когда антивоенная группа активистов Spies for Peace ворвалась в аналогичный бункер в английском городе Рединге и получила доступ к общенациональной схеме. Несмотря на это эдинбургский бункер вывели из эксплуатации только в 1983 году, когда здание пострадало от двух пожаров, что сделало его непригодным для использования.

Фото: Daily Star

Сегодня бункер принадлежит частной компании Scotscrown Ltd., владельцы которой хотят превратить его в музей в надежде, что один из самых охраняемых объектов в прошлом станет туристическим достоянием.