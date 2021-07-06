Астрономы впервые получили прямой снимок зарождающейся планеты В Сингапуре представили роботизированную руку, которая «чувствует» предметы и восстанавливается при порезах » Умер режиссёр «Смертельного оружия» (всех четырёх) Ричард Доннер Умер режиссёр «Смертельного оружия» (всех четырёх) Ричард Доннер (он также снял «16 кварталов», хоррор «Омен», «Леди-ястреб», приключенческую комедию «Балбесы» (Goonies) и «Супермена», в котором главную роль исполнил Кристофер Рив, вестерн «Мэверик» и детективный триллер «Теория заговора» с Мэлом Гибсоном в главной роли) О причинах смерти 91-летнего режиссера не сообщается. Друг Доннера Стивен Спилберг, работавший с ним над фильмом «Балбесы» (The Goonies), назвал его «чрезвычайно талантливым режиссером, которого отличала способность успешно работать в самых разных жанрах». «Он был совсем ребенком. Всем сердцем. Все время. Я не могу поверить, что он ушел, но его хриплый сердечный смех останется со мной навсегда», — сказал Стивен Спилберг изданию Deadline. Ричард снимает «Смертельное оружие-2»