Уилл Смит потратил 100 тысяч долларов на праздничный салют

Актер Уилл Смит устроил шоу для жителей Нового Орлеана на День Независимости, который в США празднуется 4 июля.

Городские власти в прошлом году отменили праздник и салют из-за пандемии коронавируса, в этом году они не планировали шоу из-за финансовых проблем.

Когда актер об этом узнал, то взял дело в свои руки и устроил праздник за собственный счет. Он заплатил 100 тысяч долларов за салют над рекой Миссисипи.

52-летний актер сейчас находится в городе, работая над новым фильмом «Освобождение», в котором сыграет раба Питера, сбежавшего с плантации в Луизиане и вступившего в войска Союза.

О поступке актера стало известно постфактум: мэр Нового Орлеана, Латойя Кантрелл поблагодарила актера за шоу фейерверков и написала об этом в соцсетях. Так как сам Уилл не упоминал и никому не сообщил, сколько потратил на салют.