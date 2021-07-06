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Уилл Смит потратил 100 тысяч долларов на праздничный салют

Уилл Смит потратил 100 тысяч долларов на праздничный салют

Актер Уилл Смит устроил шоу для жителей Нового Орлеана на День Независимости, который в США празднуется 4 июля.

Городские власти в прошлом году отменили праздник и салют из-за пандемии коронавируса, в этом году они не планировали шоу из-за финансовых проблем.

Когда актер об этом узнал, то взял дело в свои руки и устроил праздник за собственный счет. Он заплатил 100 тысяч долларов за салют над рекой Миссисипи.

52-летний актер сейчас находится в городе, работая над новым фильмом «Освобождение», в котором сыграет раба Питера, сбежавшего с плантации в Луизиане и вступившего в войска Союза.

О поступке актера стало известно постфактум: мэр Нового Орлеана, Латойя Кантрелл поблагодарила актера за шоу фейерверков и написала об этом в соцсетях. Так как сам Уилл не упоминал и никому не сообщил, сколько потратил на салют.

6 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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