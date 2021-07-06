Ученые поспорили о существовании инопланетян

Издание The Conversation опубликовало комментарии пяти экспертов: астрофизика, астробиолога, планетолога и специалиста по космическим технологиям.

Так, астробиолог Джонти Хорнер просто уверен, что инопланетная жизнь существует. Он заявил изданию, что за последние несколько десятилетий удалось точно определить, что почти у каждой звезды в космосе есть планеты. Галактика Млечный Путь насчитывает до 400 млрд звезд, но в космосе больше галактик, чем планет в Млечном Пути. При таком большом разнообразии трудно поверить, что Земля — единственная планета, на которой есть жизнь. Однако Хорнер затруднился ответить, смогут ли люди когда-нибудь обнаружить внеземную жизнь. В среднем звезды с цивилизациями могут находиться на расстоянии примерно в 10 000 световых лет друг от друга. И это слишком далеко, чтобы уловить сигналы, по крайней мере сегодня.

Схожей точки зрения придерживается и астрофизик Стивен Тингэй. Он полагает, что если бы удалось найти что-то вроде бактерий где угодно вне Земли, то уже можно было бы классифицировать это как инопланетную жизнь. Тинэй не верит, что особое сочетание условий, которое вылилось в появление жизни на Земле, сложилось только на этой планете, но не на триллионах других во вселенной. Он также полагает, что, вероятно, у землян определение жизни слишком узкое, а инопланетяне «играют совсем по другим правилам».

Согласна с Тинэем и планетолог Хелен Мэйнард-Кейзли. Она уверена, что инопланетная жизнь может очень сильно отличаться от земной. По ее словам, обнаружение инопланетян — это лишь вопрос времени, тем более что в Солнечной системе в последнее время находятся места, потенциально благоприятные для жизни, например, подледные океаны на Европе и Ганимеде — двух больших лун Юпитера.

В свою очередь эксперт по космическим технологиям Ребекка Аллен тоже признала, что внеземная жизнь существует, но, скорее всего, в форме «экстремофилов». Аллен полагает, что инопланетяне не похожи на обитателей Земли, ведь на развитие этой планеты потребовались миллиарды лет. Шанс найти аналогичных землянам инопланетян очень невелик, полагает Аллен.

А вот астробиолог Мартин Ван-Кранендонк вовсе уверен, что найти кого-то за пределами Земли невозможно. Более того, люди «никогда не смогут ответить на вопрос, существуют ли инопланетяне», резюмирует Ван-Кранендонк. По его словам, имеющиеся на сегодняшний день знания по этому вопросу очень ограничены, нет возможности исследовать каждый уголок вселенной на предмет признаков жизни, и эта возможность, скорее всего, никогда не появится.