Ученые нашли гигантское количество черных дыр в одном месте

Речь идет о шаровом скоплении Palomar 5, которое располагается в созвездии Змеи на расстоянии в 76 тыс. световых лет от Земли. Авторы новой работы оценили количество и массу черных дыр в шаровом скоплении, чтобы понять, где происходят слияния черных дыр.

Астрофизики давно предполагают, что большая часть слияний черных дыр происходит в шаровых звездных скоплениях, однако до недавнего времени ученые не знали, как много их может там быть. Благодаря нашей методике наблюдений подобную информацию можно получить и для других объектов. Фабио Антонини, автор исследования и научный сотрудник Кардиффского университета

Антонини и его коллеги попытались воспроизвести процесс формирования звездных потоков. На основе детальных снимков Palomar 5 они создали компьютерную модель скопления, которая повторяет 11,5 млрд лет его существования.

В результате авторы пришли к выводу, что структура скопления может существовать только при условии, что в его центре есть примерно 100-120 черных дыр массой в 17-20 раз больше солнечной. Такое количество черных дыр примерно в три раза больше, чем среднее количество для Млечного Пути.

Подобные расхождения, в свою очередь, связаны с тем, что черные дыры постоянно выбрасывают звезды из шарового скопления, но сами покидают его крайне редко, что одновременно повышает плотность их количества.