 

 
«  
  »

Солдаты ЦАХАЛа станут невидимыми для тепловизоров

Солдаты ЦАХАЛа станут невидимыми для тепловизоров

 

Израильская компания Polaris Solutions в партнерстве с минобороны Израиля разработала современную маскировочную систему для военнослужащих — Kit 300. Она делает солдат невидимыми для тепловизоров. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Для Kit 300 использовали специальный материал — сочетание металлов, полимеров и микроволокон. Именно это позволяет бойцам слиться с окружающей местностью и быть практически незаметными ни человеческому глазу, ни тепловизорам даже в тот момент, когда они передвигаются. На представленном видео можно понаблюдать, как выглядят солдаты в самых разных камуфляжных одеяниях.

Как пишет уже другое издание Business Insider, комплект весит всего 500 граммов, компактно складывается и бойцу комфортно его носить с собой. А когда необходимо, военнослужащий разворачивает комплект, соединяет его и уже выглядит, например, как часть скалы на фоне гор. Комплект Kit 300 двусторонний, каждый со своей собственной расцветкой.

6 июля, 2021 | Category: Израиль, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  