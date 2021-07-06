Солдаты ЦАХАЛа станут невидимыми для тепловизоров

Израильская компания Polaris Solutions в партнерстве с минобороны Израиля разработала современную маскировочную систему для военнослужащих — Kit 300. Она делает солдат невидимыми для тепловизоров. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Для Kit 300 использовали специальный материал — сочетание металлов, полимеров и микроволокон. Именно это позволяет бойцам слиться с окружающей местностью и быть практически незаметными ни человеческому глазу, ни тепловизорам даже в тот момент, когда они передвигаются. На представленном видео можно понаблюдать, как выглядят солдаты в самых разных камуфляжных одеяниях.