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Скончалась знаменитая итальянская поп-звезда Рафаэлла Карра

В Италии на 79-м году жизни скончалась итальянская актриса и певица Рафаэлла Карра.

Артистка умерла после продолжительной болезни, пишет агентство ANSA.

Свои соболезнования выразили многие политики и общественные деятели в стране. По словам президента Италии Серджо Маттареллы, певица «была любима многими поколениями телезрителей в Италии и за рубежом». В свою очередь, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал ее «иконой итальянского телевидения».

Рафаэлла Карра (настоящее имя — Рафаэлла Мария Роберта Пеллони) прославилась исполнением поп-песен в 1970-е. Она также снялась в десятках фильмов и сериалов, таких как «Понтий Пилат», «Юлий Цезарь, завоеватель Галлии», «Я — шпион» и была ведущей телепередач.

6 июля, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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