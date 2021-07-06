Против Саакашвили закрыли дело о получении денег ФСБ за госпереворот

Дело в отношение Михеила Саакашвили в Украине — закрыто.

Для начала напомню, о чем оно было.

В 2017 году Саакашвили организовывал акции протеста около Верховной Рады. Под парламентом разбивали палатки, там ночевали активисты, а BBC выходили с заголовком «Начало Майдана-3?».

Неожиданно во всем этом появился бежавший в Россию соратник Януковича Сергей Курченко. По версии Генеральной прокуратуры, Курченко и Дынник, вступив в сговор с ФСБ (которая хотела руководить политическими процессами в Украине), давали деньги на акции Михейлу Саакашвили и его подельнику Северину Дангадзе. Донгадзе с Саакашвили якобы даже планировали захватить здание Верховной Рады! И в финале Саакашвили должен был стать президентом Украины. Все за деньги ФСБ-Курченко. Такую версию выстраивала тогда Генпрокуратура во главе с Юрием Луценко.

В деле есть телефонный разговор Курченко и Саакашвили. Курченко говорит: «У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы и у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. И я заинтересован в том, чтоб построить с вами какую-то такую историю длинную». Саакашвили отвечает, что отправит к нему на переговоры «доверенного человека». Экспертиза подтвердила подлинность этого разговора.

Дангадзе признал свою вину и был осуждён. Дал показания на Саакашвили, пошел на сделку со следствием. Чуть посидел и вышел.

Задокументированы факты передачи денег — 117 тысяч долларов и 125 тысяч евро. Также в деле есть свидетели, которые рассказывали, что они получали по 100-150 гривен за участие в акциях протеста.

Саакашвили был допрошен. Сказал, что никаких денег ни от кого не получал — ни от Дангадзе, ни от Курченко. А разговора с Курченко он не помнит и лично с ним не знаком.

Это дело заморозили уже при новом президенте — при Зеленском, который позволили Саакашвили вернуться в Украину и даже дал ему какую-то должность. Знаете, каким образом дело заморозили? Очень смешно. Саакашвили возвращается в Украину, его снимают все камеры, президент даёт какую-то должность, но украинские прокуроры формально считали, что Саакашвили находится в Нидерландах. Отправили туда запрос с просьбой допросить Михаила Николозовича. А Нилерланды — не отвечали. И тогда, в 2020, дело официально приостановили.

А сейчас оно и вовсе закрыто. Доказательств вины Саакашвили следствие не нашло.

Это хорошая демонстрация того, как в Украине открываются подобные громкие дела и как они закрываются. О доверии к прокуратуре. И об отсутствии ее реформы.

Ирина Ромалийская