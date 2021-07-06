Премьеру фильма «Аббатство Даунтон 2» перенесли на 2022 год

Компания Focus Features приняла решение перенести премьеру второго полнометражного сиквела сериала «Аббатство Даунтон» на три месяца.

Теперь вместо изначальной даты 22 декабря фильм «Аббатство Даунтон 2» выйдет в США 18 марта 2022 года.

В картине примет участие основной актерский состав сериала. Речь идет о Хью Бонневилле, Мишель Докери, Имельде Стонтон и Мэгги Смит. Помимо них, в сиквеле сыграют Хью Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай и Доминик Уэст.

Сценарий картины напишет Джулиан Феллоуз. Режиссером станет Саймон Кертис («7 дней и ночей с Мэрилин Монро»).

Напомним, сериал «Аббатство Даунтон» выходил с 2010 по 2015 год на британском телеканале ITV. В шоу о жизни аристократических семей Великобритании начала XX века было шесть сезонов. Первый полнометражный фильм «Аббатство Даунтон» появился на экранах осенью 2019 года.