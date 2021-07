Звезда «Теории большого взрыва» внезапно стала «мамочкой» Великобритания объявила об отмене масочного режима » Обнаружен загадочный древний тайник с останками вымерших животных Фото: Omri Lernau Ученые из Израиля, Германии и Египта обнаружили загадочный тайник с окаменевшими акульими зубами во время раскопок в городе Давида в Иерусалиме. Возраст тайника оценивается в 2900 лет, а сами окаменелости находятся по меньшей мере в 80 километрах от того места, где могли быть найдены. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Ecology and Evolution. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org. Зубы оказались погребены в культурных слоях железного века в руинах сооружения, расположенного рядом с источником Гихон (также известен как источник Девы Марии) юго-восточнее Старого города Иерусалима и называемого «Бассейном, вырезанном из скалы» (англ. The Rock Cut Pool). Сооружение датировано VIII — VII веками до нашей эры и представляет собой прямоугольную структуру, вырезанную в известковой скале, 15 на 10 метров с вертикальными стенами. Вероятно, она была частью подземной водной системы, обеспечивающей доступ к воде на время осады. В начале VIII века сооружение было преобразовано в частный дом, а бассейн засыпали известняковыми валунами и почвой. Во время раскопок здесь было обнаружено около 10 тысяч останков рыб, а также 6,5 тонны глиняной посуды и несколько сотен одноразовых глиняных печатей, известных как буллы и использующихся для запечатывания конфиденциальных писем и пакетов. Таксономический состав рыб, чьи окаменелости были найдены, включал в себя 14 семейств рыб, большинство из которых (около 90 процентов) обитали в Средиземном море (в основном морские караси Sparidae и кефалевые Mugilidae), а также некоторые пресноводные животные (около 8,5 процента), включая те, что жили в Ниле; 39 зубов и центральных позвонков принадлежали хрящевым рыбам, к которым относятся акулы и скаты. Анализ соотношений изотопов стронция-87 и стронция-86 показал, что некоторые зубы явно принадлежали ископаемым акулам и происходят из отложений позднего мелового периода. Изотопная сигнатура кислорода-18 в фосфатах, из которых состоит эмелоиды (структурные аналоги эмали у акул), характерна для тропической морской воды океана Тетис. Возраст этих зубов составляет 80 миллионов лет. Похожие окаменелости были обнаружены в пустыне Негев, расположенной почти в 100 километрах от города Давида. Зубы принадлежали нескольким видам вымерших акул, в том числе Squalicorax, достигающей 2-5 метров в длину. Ученые предполагают, что зубы были изначально собраны коллекционерами, однако подтверждений этому нет. Нет никаких следов износа, которые могли бы свидетельствовать о том, что окаменелости использовались в качестве инструментов, и нет просверленных отверстий, характерных для ювелирных украшений.