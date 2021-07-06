Новое сердце и новая жизнь репатрианта из Украины в Израиле

Далеко не каждому выпадает шанс посмотреть в глаза смерти, победить неизлечимую болезнь и начать жизнь заново. Один из таких людей, Дмитрий, получивший бесценный дар в виде нового донорского сердца, рассказал нам свою историю.

«Говорят, мать готова на все, чтобы защитить своих детей. Моя мать была начальником отделения милиции в Украине, но бросила все и приехала в Израиль работать уборщицей, чтобы моя сестра, страдавшая от серьезного заболевания, получила лучшую медицинскую помощь, которая здесь доступна. Но несмотря ни на что состояние сестры ухудшалось. В 2003 году её госпитализировали, но спасти не смогли – сестра умерла. Сердце нашей матери было разбито. Мы вернулись в Украину, а через несколько лет мама заболела и скончалась.

Через 3 дня после ее смерти у меня сильно заболело горло, и я неожиданно потерял сознание. Я не мог есть и пить, попал в реанимацию, и один из врачей сказал мне: «Дима, тебе нужно валить отсюда. Ты в критическом состоянии, здесь ты долго не протянешь». Я купил билет и вернулся в Израиль.

Здесь мне сразу поставили диагноз: тяжелая сердечная недостаточность. Поначалу мое состояние удалось стабилизировать. Я даже вкалывал на двух работах, чтобы заработать на жизнь. Но в какой-то момент ситуация ухудшилась: поднялась высокая температура, я не мог встать с постели. Это произошло во время очередной военной операции в Газе, когда вокруг звучали сирены и падали ракеты. Я был настолько слаб, что даже когда весь дом задрожал от прямого попадания ракеты в нескольких кварталах от меня, я просто не мог сдвинуться с места.

Я понял, что пора вызывать скорую, поскольку не был уверен, что в следующий раз, когда я закрою глаза, то смогу их открыть. Меня госпитализировали в критическом состоянии и поставили в очередь на пересадку сердца. Я ждал и молился.

Родные не могли поддержать меня, я был совершенно один. Но у меня появились новые друзья, с которыми я познакомился на работе, друзья приходили ко мне в больницу, приносили домашнюю еду, приготовленную их матерями. Мне везет на встречи с хорошими людьми. Однажды один из сотрудников больницы увидел, что я хожу в старых шлепанцах. На следующий день я проснулся, и увидел новые кроссовки с сообщением от парня, который их купил: «С любовью, будь здоров!» Я смотрел на эти кроссовки и плакал.

Ожидание донорского сердца было напряженным. Каждый раз, когда я слышал, как на ближайшей площадке приземляется вертолет, мои волосы буквально вставали дыбом. Может, это мое сердце привезли? И вот однажды зашел доктор и спросил: «Ну что, Дима, хочешь новое сердце? Через 5 часов ты пойдешь на пересадку!».

Через полчаса все мои друзья прибыли в больницу и окружили мою кровать. Я был невероятно взволнован, но настолько слаб, что в какой-то момент заснул и проснулся, лишь когда меня повезли на операцию.

Так в июне 2013 года я получил новое сердце. Моя жизнь началась заново. Вскоре я встретил женщину своей мечты. Мы познакомились на сайте знакомств, но уже после первого свидания я понял, что она – именно та, с кем я хочу разделить свою жизнь. Вскоре мы стали жить вместе, и в конце 2014 года у нас родилась прекрасная дочь.

Из человека, потерявшего почти всех родных и все, что у меня было, я превратился в счастливчика, который вновь обрел все: прекрасную семью, любимую супругу, дом и друзей на всю жизнь. Я получил так много, что стараюсь при каждой возможности помогать людям и возвращать добро.

Сегодня я чувствую себя прекрасно. Моей девочке 7 лет, я работаю региональным менеджером и чувствую, что у меня есть все, что нужно: работа, квартира, семья, друзья и, конечно же, хорошее здоровье. Всего этого не произошло бы без великодушной женщины, которая решила пожертвовать органы своего умершего мужа. Я встречался с ней, и это было потрясающе. Сердце ее мужа дало мне новую жизнь и позволило увидеть, как прекрасен этот мир!»

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В Израиле существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.