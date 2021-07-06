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«Нет таланта, как у матери»: фото Беллуччи с красавицей-дочкой вызвало скандал

Красивая фотосессия подверглась критике.

Невинная фотосессия шикарных Моники Беллуччи и ее дочери Девы спровоцировала масштабный скандал. На днях итальянский Vogue презентовал на суд общественности обложку, на которой актриса появилась вместе с дочерью. И Дева, и Моника позировали в одинаковых черных платьях с глубоким декольте.

Заворожить красавицы в таком виде могли бы кого угодно, если бы внимательная аудитория не отметила: Моника на фото где-то в стороне и практически не попадает в кадр, в то время как Дева царственно восседает посередине. Многие посчитали это унижением и поспешили выразить свое негодование публично.

«Почему Моника в стороне? Она должна находиться рядом с дочерью», «Обложка шикарная, но что такое талант Девы? Быть дочерью Касселя и Беллуччи? Такого таланта и шарма, как у мамы, у нее нет», «Странное позиционирование, ребята», — писали в Сети.

Нашлись и те, кто требовал сделать новые снимки звезд. Утихомирить аудиторию удалось только благодаря пояснению: как оказалось, таким образом журналисты хотели показать публике, что Беллуччи уступает дочери собственный звездный путь. Это объяснение публику полностью удовлетворило.

6 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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