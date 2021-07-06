Назарбаеву ко дню рождения поставили еще один памятник, а Оливер Стоун снял про него фильм

В Казахстане 6 июля будут отмечать день рождения первого президента Нурсултана Назарбаева: в этом году политику исполняется 81 год. Дата не юбилейная, а сам Назарбаев просил всех руководителей и казахстанцев «не увлекаться» его восхвалением. Но в честь Назарбаева в разных городах Казахстана все равно открывают новые памятники, а известный американский режиссер Оливер Стоун снял про него документальный фильм.

В Нур-Султане памятник Назарбаеву перед зданием мэрии открывал лично действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Развязав церемониальную ленту, он заявил: все сегодняшние достижения Казахстана – полностью заслуга Назарбаева.

«Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей независимости, – заявил Токаев. – Елбасы высоко поднял флаг Казахстана, прочно утвердил нашу страну на международной арене в качестве миролюбивой и уважаемой державы».

Чиновники заявили, что новый памятник первому президент – не их собственная прихоть: идею поддержали жители города, аксакалы и представители интеллигенции.

Люди на улицах столицы Казахстана, однако, далеко не всегда одобряют установку новых памятников.

«Мне кажется, у нас сейчас больше других проблем, чем ставить памятники или нет», – говорит один из прохожих.

«Положительно относимся! Правильно, президент наш многое сделал для нас», – не соглашается с этим мнением другой житель Нур-Султана.

«Он очень большой вклад сделал для страны, для развития ее. По-моему, это было бы даже правильно увековечить, запечатлеть этого человека», – поддерживает идею памятника еще один прохожий.

«Он же наш хан. И правильно, что мы подчиняемся нашему хану. Это даже в Коране написано», – говорит третий нурсултанец.

Также про Назарбаева сняли очередной документальный фильм. Его автором стал именитый американский кинорежиссер Оливер Стоун, обладатель трех кинопремий «Оскар» (двух за режиссуру и одной за сценарий). Стоун прославился антимилитаристскими фильмами «Взвод» и «Рожденный 4 июля», но в последние годы он все чаще снимает комплиментарное кино про авторитарных лидеров, в том числе Владимира Путина.

Стоун сообщил, что фильм планируется в формате сериала: в нем будет 8 серий. Премьера должна состояться в ближайшее время, Стоун намерен лично присутствовать на презентации.

«Вы можете называть Назарбаева как хотите: диктатором, сильным человеком, тираном или основателем. Но в итоге обнаружите скромного человека, рассуждающего о развале советской империи и важном переходе страны к независимости, включая отказ от ядерного оружия», – заявил режиссер.