Міжнародний скандал навколо Украиїни — ЗМІ оприлюднили імена викрадачів Чауса

Викрадення екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса з території Молдови організували співробітники спеціального резерву Головного управління розвідки Міноборони України, передає Прямий.

З метою викрадення Чауса українська розвідка розгорнула на території Молдови розгалужену агентурну мережу, в яку в тому числі входять співробітники СІБ і інших силових структур Молдови. про це повідомляє видання “Ехо Молдови“.

Зазначається, що операція здійснювалась під керівництвом Едуарда Ставицького, який насправді є Куценко Андрієм Вікторовичем, 24.09.1984 року народження, уродженцем с. Стайки Кагарлицького району Київської області, зареєстрованим за адресою: Повітрофлотський проспект, д. 6 (Генеральний штаб України). У виданні додали, що з жовтня 2020 року Куценко перебуває на посаді заступника командира спецрезерву ГУР Міністерства оборони України з оперативної роботи.

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Крім того, до викрадення екссудді причетний військовий аташе при дипмісії Сергій Сметанюк. Саме перебував за кермом автомобіля, яким Чауса вивезли на територію України в багажнику. У редакції додали, що в операції використали дипломатичний автомобіль українського посольства в Молдові.Підкреслюється, що викрадення стало можливим завдяки тісній співпраці спецслужб України та Молдови.

Згідно з даними редакції, напередодні викрадення Чауса до Молдови прибув начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов. Крім того, після його візиту до Кишинева прибув начальник СЗР України Валерій Кондратюк, який раніше очолював українську військову розвідку та за даними ЗМІ напряму пов’язаний з Будановим.

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Також у редакції зауважили, що до викрадення українського екссудді причетні співробітники силових структур Молдови. Зокрема у виданні вказують на очільника молдавської спецслужби Олександра Єсауленка, який під час зустрічі з Будановим і Кондратюком обговорювали це питання під час зустрічі у Кишиневі. Крім того, у виданні зауважили, що протягом 2021 року Єсауленко вже тричі відвідував Київ.Нагадаємо, 17 травня у телеграм-канали поширили відеозвернення екссудді Чауса, на якому можна побачити сліди його побиття. Водночас сам Чаус запевнив, що з ним все добре і не було ніякого викрадення.

Крім того, адвокат зниклого екссудді Юліан Балан запевнив, що спираючись на зовнішній вигляд Чауса та його поведінку, можна впевнено сказати, що Чаус давав свідчення під тиском.

3 квітня колишнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, який просить політичного притулку в місцевої влади, викрали в молдовській столиці Кишиневі. Поліція Кишинева підтвердила силове викрадення судді Чауса, порушена кримінальна справа.