Миллиардер Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

Миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос ушел с поста генерального директора компании. Новым гендиректором и президентом Amazon стал Энди Джасси, который работает в компании с 1997 года и до этого назначения возглавлял Amazon Web Services.

О том, что Безос уйдет с поста главы компании 5 июля — в день 27-летия основания корпорации, стало известно 2 февраля. В письме сотрудникам он пояснил, что намерен сосредоточиться на новых продуктах и инициативах.

Напомним, что Джефф Безос занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. По данным на 5 июля, его состояние превышает $200 млрд.