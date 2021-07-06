Marvel не готова прощаться со Скарлетт Йоханссон

Об этом заявил глава студии Кевин Файги. По его словам, Йоханссон — «уникальный партнер», и компания совсем не хочет прекращать с нею сотрудничество.

Напомним, предстоящая «Чёрная вдова» (приквел-спин-офф франшизы о Мстителях), посвященная Наташе Романовой и ее кагэбэшному прошлому, должна была стать последним появлением Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel, так как в картине «Мстители: Финал» ее героиня погибла. Ожидается, что костюм Черной вдовы и место в команде супергероев перейдет к Елене Беловой, которую в «Черной вдове» изобразила Флоренс Пью.

Однако, как говорит Файги, он хотел бы продолжить сотрудничество с Йоханссон в рамках MCU «любым возможным способом». Возможно, это означает, что в планах студии уже нарисовалась «Черная вдова 2″…

Напомним, в украинском прокате сольник-приквел о Наташе стартует 8 июля.