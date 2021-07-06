Квентин Тарантино о кинобизнесе во время пандемии: «Некоторые кинотеатры заслуживали закрытия»
Режиссёр раскритиковал отдельные крупные киносети и заявил, что театры-«бутики» ждёт успех.
В эфире подкаста Armchair Expert с ведущим Дэксом Шепардом постановщик «Криминального чтива» и «Однажды в Голливуде» рассказал, что думает о влиянии пандемии Covid-19 на рынок кино. Он признал, что времена меняются, и он не уверен, сможет ли традиционный прокат полностью оправиться от кризиса.
Тарантино также заявил, что многие крупные сети кинотеатров чуть ли не сами подписывали себе смертный приговор ещё до начала пандемии, так как не заботились об удобстве зрителей. Режиссёр подчеркнул, что ему всегда грустно, когда очередной точке или залу приходится полностью прекратить работу, но в некоторых случаях закрытие — лишь закономерность.
Постановщик уверен, что все шансы пережить пандемию есть у кинотеатров-«бутиков», в том числе однозальных, где программа постоянно курируется. В пример он привёл успех собственного кинотеатра New Beverly (куда сам ходит на сеансы и даже общается с посетителями), а заодно объявил, что приобрёл свой второй кинотеатр в Лос-Анджелесе — им стал исторический Vista Theatre на Сансет-Драйв.
О финансовых проблемах и потенциальном закрытии на фоне пандемии говорили многие кинотеатры по всему миру, включая одну из крупнейших сетей — AMC Theatres. Однако AMC всё-таки смогла избежать банкротства, не в последнюю очередь за счёт инвесторов с Reddit, «воевавших» с хедж-фондами. В итоге компании даже удалось привлечь новые вложения на развитие сети.
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