В США назвали главные недостатки Китая как сверхдержавы Звезда «Теории большого взрыва» внезапно стала «мамочкой» » Квентин Тарантино о кинобизнесе во время пандемии: «Некоторые кинотеатры заслуживали закрытия» Режиссёр раскритиковал отдельные крупные киносети и заявил, что театры-«бутики» ждёт успех. Леонардо Дикаприо, Марго Робби, Квентин Тарантино и Брэд Питт на Каннском кинофестивале 2019 года В эфире подкаста Armchair Expert с ведущим Дэксом Шепардом постановщик «Криминального чтива» и «Однажды в Голливуде» рассказал, что думает о влиянии пандемии Covid-19 на рынок кино. Он признал, что времена меняются, и он не уверен, сможет ли традиционный прокат полностью оправиться от кризиса. Да, я думал насчёт 2019 года, и мне приходила в голову мысль: «Ничего себе! Выходит, наши фильмы успели проскочить в это „окошко“ прямо перед тем, как оно захлопнулось навсегда?!» И вообще, если кино действительно «вернётся», то будет ли всё точно так же, как прежде? […] Я не говорю, что фильм вроде «Однажды в Голливуде» никогда больше не сможет собрать 300 с лишним миллионов долларов. Я задаюсь вопросом, сможет ли он собрать такие деньги с одних только проданных билетов. Не со стриминга. И не с чего-то там ещё. Квентин Тарантино режиссёр Тарантино также заявил, что многие крупные сети кинотеатров чуть ли не сами подписывали себе смертный приговор ещё до начала пандемии, так как не заботились об удобстве зрителей. Режиссёр подчеркнул, что ему всегда грустно, когда очередной точке или залу приходится полностью прекратить работу, но в некоторых случаях закрытие — лишь закономерность. Я ни одному кинотеатру не пожелаю закрытия. Но некоторые из кинотеатров, которые сейчас закрываются, заслуживали этого. Скатертью, *****, дорожка. Некоторые из этих сетей всё равно лишали поход в кино всего шарма. Они до бесконечности крутят рекламу, не гасят свет, а в каждом зале дерьмовые пластиковые кресла, как на стадионах. Для них главное — продать побольше попкорна. Как будто ты приходишь смотреть фильм в сраный семейный ресторан. Хотя до этого они и поддерживали хоть какую-то культуру кинопоказа. Когда закрываются такие кинотеатры… Ну, они уже давно себе писали надгробную эпитафию, но были уверены, что бизнес сам куда-то вырулит. Квентин Тарантино режиссёр Постановщик уверен, что все шансы пережить пандемию есть у кинотеатров-«бутиков», в том числе однозальных, где программа постоянно курируется. В пример он привёл успех собственного кинотеатра New Beverly (куда сам ходит на сеансы и даже общается с посетителями), а заодно объявил, что приобрёл свой второй кинотеатр в Лос-Анджелесе — им стал исторический Vista Theatre на Сансет-Драйв. Например, когда мы снова открыли New Beverly, недели две тому назад, в июне, то мы распродавали все билеты на каждый сеанс. И я объявлю кое о чём, чего люди пока ещё не знают… Я купил Vista. Скорее всего, мы откроем его где-то к Рождеству. И снова — только плёнка. Но у нас будут не только ретроспективы! Мы собираемся показывать и новые фильмы, если нам предоставят плёночные копии. Квентин Тарантино режиссёр Vista Theatre О финансовых проблемах и потенциальном закрытии на фоне пандемии говорили многие кинотеатры по всему миру, включая одну из крупнейших сетей — AMC Theatres. Однако AMC всё-таки смогла избежать банкротства, не в последнюю очередь за счёт инвесторов с Reddit, «воевавших» с хедж-фондами. В итоге компании даже удалось привлечь новые вложения на развитие сети.