Бритни Спирс уходит из музыки навсегда «Нет таланта, как у матери»: фото Беллуччи с красавицей-дочкой вызвало скандал » Ева Лонгория в бикини подвергла опасности сына Смелость звездной мамы понравилась далеко не всем. 46-летняя американская актриса Ева Лонгория подвергла опасности крошечного сына и записала это на видео. В 2018 году знаменитость впервые стала мамой, родив супругу Хосе Антонио Бастону сына Сантьяго. На днях Ева решила показать, как выглядит ее подросший наследник, а заодно продемонстрировать смелость и отчаянность малыша. Лонгория, одетая в бикини, поставила крошечного сына на стол, а затем призвала бежать, приготовившись ловить ребенка. Сантьяго покорно исполнил желание звездной мамы. К счастью, все обошлось, и крошка-сын не травмировался, но довольными увиденным остались не все. «За такое наказывать надо», «А если бы мальчик упал?», «Зачем заставлять ребенка так рисковать?», «А потом будут слезы», «Я бы на месте папы мальчика задумалась, можно ли оставлять сына с мамой», — писали одни. Другие поспешили вступиться за актрису. «Как будто вы сами так никогда не делали», «Это настолько мило и трогательно! Настоящие родительско-детские отношения», «Как по мне, ничего страшного тут нет», — высказывались поклонники.