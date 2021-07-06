Захар Прілєпін анонсував боротьбу зі смолоскипними ходами у Києві та окупацію нових територій Російською Федерацією В Британии показали бункер Елизаветы II на случай ядерного удара » Экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 14 годам Верховный суд Беларуси приговорил бывшего кандидата в президенты страны и банкира Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу. Размер штрафа — 5 тысяч базовых величин (145 тысяч белорусских или 4,2 млн российских рублей). «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет», — зачитал приговор судья Игорь Любовицкий. Поскольку приговор вынес Верховный суд, обжалованию он не подлежит. Суд также должен вынести приговоры другим фигурантам так называемого дела Белгазпромбанка о коррупции и отмывании денег. Бабарико был арестован в июне 2020 года, через месяц после выдвижения кандидатуры на пост президента. Обвинение просило для него 15 лет тюрьмы. Бабарико — единственный, кто не признал вину в коррупции и отмывании денег. Остальные фигуранты — бывшие подчиненные Бабарико — пошли на сделку со следствием. Правозащитная организация Amnesty International признала Бабарико и других подсудимых по «делу Белгазпромбанка» узниками совести.