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Экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 14 годам

Виктор Бабарико

Верховный суд Беларуси приговорил бывшего кандидата в президенты страны и банкира Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу.

Размер штрафа — 5 тысяч базовых величин (145 тысяч белорусских или 4,2 млн российских рублей).

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет», — зачитал приговор судья Игорь Любовицкий.

Поскольку приговор вынес Верховный суд, обжалованию он не подлежит.

Суд также должен вынести приговоры другим фигурантам так называемого дела Белгазпромбанка о коррупции и отмывании денег.

 

Бабарико был арестован в июне 2020 года, через месяц после выдвижения кандидатуры на пост президента. Обвинение просило для него 15 лет тюрьмы.

Бабарико — единственный, кто не признал вину в коррупции и отмывании денег. Остальные фигуранты — бывшие подчиненные Бабарико — пошли на сделку со следствием.

Правозащитная организация Amnesty International признала Бабарико и других подсудимых по «делу Белгазпромбанка» узниками совести.

6 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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