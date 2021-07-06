Джиджи Хадид объяснила, почему не показывает публике лицо дочери

С момента рождения дочери 26-летняя Джиджи Хадид так пока ни разу и не показала лицо малышки публике. Фотографиями девятимесячной Хай Джиджи делится регулярно, но всегда показывает ее или сбоку, или со спины. А если модель отправляется с дочкой на прогулку, то она тщательно прячет ее в коляске, чтобы папарацци не удалось запечатлеть лишнего.

Поклонники Хадид тем не менее уже давно хотят увидеть малышку, которую Джиджи родила от своего возлюбленного Зейна Малика, и часто просят звезду показать им лицо девочки. Вчера Джиджи решила наконец расставить все точки над i и объяснила, почему для нее так важна приватность в этом вопросе.

Так как наш ребенок растет, мы понимаем, что уже не можем защитить его так, как хотели бы и делали бы это, когда он был меньше. Ей нравится смотреть на мир. И хотя она часто проводит время на ранчо, она также открывает для себя и другие места. Во время наших последних визитов в Нью-Йорк она начала проявлять желание, чтобы ее солнцезащитный козырек на коляске был поднят (к этому она привыкла дома), и она стала сама его поднимать. Она не понимает, от чего ее закрывают в городе или от чего я хочу ее защитить.

Я тоже хочу, чтобы она увидела самый удивительный город в мире, а также красивых и разнообразных людей, которые ходят по улицам Нью-Йорка. Но без стресса со стороны медиа, которые преследуют родителей, являющихся публичными персонами. Я пишу все это, чтобы сказать папарацци, прессе и любимым фанатским аккаунтам, что мы никогда специально не показывали лицо дочери в соцсетях. Мы хотим, чтобы она сама выбрала, как показать себя миру, когда она станет старше, и чтобы ей не пришлось беспокоиться о публичном имидже, который она не выбирала,

— написала она в инстаграме.

Джиджи попросила СМИ и поклонников замазывать лицо дочери, если она попадет в кадр, и поблагодарила тех папарацци, которые услышали ее просьбу сохранять дистанцию, когда она гуляет с дочерью в Нью-Йорке.

Как мама, я просто хочу лучшего для своего ребенка. И я надеюсь, что это станет продолжением разговора о защите несовершеннолетних в средствах массовой информации, даже если это дети публичных родителей. Для ребенка близость и помешательство папарацци могут быть просто сокрушительными и сбивающими с толку,

— заключила она.