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Джеймс Ганн показал редкое фото со съемок «Отряда самоубийц 2»

Джеймс Ганн показал редкое фото со съемок "Отряда самоубийц 2"

Режиссер «Отряда самоубийц 2» Джеймс Ганн выложил закадровое фото со съемочной площадки боевика, где позирует в компании основного актерского состава.

Народу на снимке прилично, но комментаторы вознегодовали: нет их любимчиков — Джона Сины в костюме Миротворца и Идриса Эльбы в образе Бладшота. Кстати, Короля акул там тоже нет. На это один из фолловеров наванговал, мол, «все эти парни умрут».

Также в Сети появился новый микротизер фильма, в котором командир отряда Рик Флэг выпивает за выживших в спецоперации.

Добавим, Джеймс Ганн сразу предупредил фанатов, чтобы они не «влюблялись» в персонажей, поскольку их главная задача — красиво умереть. Кто выживет, узнаем уже 5 августа.

6 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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