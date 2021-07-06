Джеймс Ганн показал редкое фото со съемок «Отряда самоубийц 2»

Режиссер «Отряда самоубийц 2» Джеймс Ганн выложил закадровое фото со съемочной площадки боевика, где позирует в компании основного актерского состава.

Народу на снимке прилично, но комментаторы вознегодовали: нет их любимчиков — Джона Сины в костюме Миротворца и Идриса Эльбы в образе Бладшота. Кстати, Короля акул там тоже нет. На это один из фолловеров наванговал, мол, «все эти парни умрут».

Также в Сети появился новый микротизер фильма, в котором командир отряда Рик Флэг выпивает за выживших в спецоперации.

Добавим, Джеймс Ганн сразу предупредил фанатов, чтобы они не «влюблялись» в персонажей, поскольку их главная задача — красиво умереть. Кто выживет, узнаем уже 5 августа.