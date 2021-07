Премьеру фильма «Аббатство Даунтон 2» перенесли на 2022 год » Душевные фильмы о собаках — что посмотреть Для вашего уютного вечера 5 самых душевных фильмов о четырехлапых друзьях. Убеждаем вас, лучшее кино для просмотра всей семьей собрано здесь. Эти фильмы стоит посмотреть и тем, у кого дома есть игривое счастье, и тем, кто только хочет завести себе пушистого питомца. Осторожно – ленты из подборки такие милые и жизнеутверждающие, что вы захотите пополнить ряды четырехлапых еще одним любимцем! 1. Белый плен Рейтинг IMDb: 7,3

Год: 2005

Оригинальное название: Eight Below

Фильм основан на реальной истории, которая произошла в 1958 году с японской экспедицией в Антарктиде: 15 собак остались в упряжке на станции, которую люди были вынуждены покинуть из-за ухудшения погодных условий. Понятно, что выжили не все, но кто-то через 11 месяцев все же вернулся на станцию. Трогательная история о том, что стая собак может быть как семья: они делятся едой, не оставят в беде друг друга, трогательно прижимаются друг к другу, чтобы согреться. 2. Хатико: Самый верный друг

Рейтинг IMDb: 8,1

Год: 2008

Оригинальное название: Hachi: A Dog’s Tale

Еще один фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о собаке породы акита-ину, которая после смерти хозяина ждала его 9 лет, но так и не дождалась. Настоящему Хатико в 1934 году на японской станции Сибуя (то есть фактически в центре Токио) установили бронзовый памятник, который и до сих пор служит символом веры, любви и большой собачьей преданности. Собака не понимает того, что хозяина больше нет и приходит встречать его на вокзал снова и снова. Ее пытаются отдать родственникам, не пускать на вокзал, но, в конце концов, они смирятся и привыкнут к Хатико, который будет вежливо сидеть и все еще ждать своего друга. 3. 101 далматинец

Рейтинг IMDb: 5,7

Год: 1996

Оригинальное название: 101 Dalmatians

Круэлла Де Виль обладает обширной коллекцией мехов и всеми силами старается заполучить мех долматинцев, забавных и милых собак. Эта маниакальная идея приходит к ней именно в тот момент, когда в семействе ее дизайнера Аниты произошло пополнение: очаровательные щенки-долматинцы. Для Круэллы рождение щенков – отличный шанс осуществить задуманное. Эта странная история произошла на Рождество, когда, как известно, происходят чудеса. Именно то время, когда коварная Круэлла может стать бессильной перед миром доброты. 4. Путь домой Рейтинг IMDb: 6,7

Год: 2019

Оригинальное название: A Dog’s Way Home

Фильм рассказывает о парне-зоозащитнике, который подбирает на улице щенка, называет ее Белла и дарит ей жизнь, полную любви и заботы. Но собака оказывается непоседливой и убегает два раза. И если в первый раз ее находят люди из приюта, то во второй она забегает очень далеко и путешественники заводят ее еще дальше. Теперь Белла должна найти дорогу домой, но по пути ее ждут невероятные приключения: дружба с пумой, снежная лавина и дикая природа. 5. Собачья жизнь Рейтинг IMDb: 7,2

Год: 2017

Оригинальное название: A Dog’s Purpose

История рассказывает нам о нескольких жизнях одной собаки. Сначала он был мужского пола, и его звали Бейли, после чего пес переродился в другом теле – девочки Бадди. И так его ждет перерождение несколько раз. Для каждого хозяина он становился лучшим другом и делал все возможное для их счастья. Получив новую жизнь, пес понимает, что его хозяином снова стал Итан – парень, который дал ему самые первые впечатления о жизни собаки.