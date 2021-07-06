Британцев решили защищать от криптовалют

Банк Barclays решил запретить своим британским клиентам переводить средства на криптовалютную биржу Binance, объяснив это намерением защитить деньги клиентов, сообщает Financial Times. Выводить средства с биржи при этом по-прежнему возможно, пояснили в кредитном учреждении.

В прошлом месяце власти Великобритании запретили Binance проводить криптовалютные операции на территории страны и ограничили ее финансовую активность, в частности, по организации инвестиционных сделок. Binance не справлялась с тем, чтобы следить за соответствием своих операций нормативно-правовым требований, заявили несколько источников Financial Times. Представитель платежной компании, который раньше помогал бирже взаимодействовать с финансовым рынком, заметил, что она «бахвалится своей политикой, мешающей отмыванию денег», но не готова выделять ресурсы на то, чтобы следить за соблюдением законов и требований.

Сейчас регуляторы по всему миру сфокусировались на том, чтобы отследить платежи между криптовалютной и традиционной финансовой системой, возлагая на банки усилия по защите потребителей и борьбе с отмыванием денег. В Британии только пяти криптокомпаниям удалось получить у Управления по финансовому регулированию (FCA) разрешение, необходимое для продолжения работы, а десятки организаций по-прежнему его ожидают.

По подсчетам регулятора, криптовалютой владеют сейчас около 2,3 миллиона британцев, и в основном они пользуются таким офшорными биржами, как Binance. При этом иностранным платформам не надо регистрироваться в FCA, и это усложняет ситуацию для банков, которым нужно принимать решения о переводах своих клиентов.

National Westminster Bank ранее заявил, что заблокировал платежи в адрес некоторых фирм, работающих с криптовалютными активами, отметив «значительный уровень связанного с мошенничеством ущерба» для своих клиентов. В банке Santander сообщили, что пересматривают свою позицию в отношении переводов «нерегулируемым криптовалютным биржам».