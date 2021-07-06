Атака на канадського інвестора – чи не найскандальніша для ділового іміджу України, вважать експерти

Компанія «TIU-Канада» продовжує боротьбу з «Нікопольським заводом феросплавів» (бенефіціарний власник – Ігор Коломойський) за право працювати в Нікополі. Про це інформує проєкт «Стоп Реванш» на «5 каналі».

Канадський інвестор за 11 млн євро побудував на Дніпропетровщині сонячну електростанцію і був змушений під’єднати її до електромереж феросплавного заводу. Але вже через 2 роки, у березні 2020 року, власники заводу без вагомих причин від’єднали СЕС від електромережі, чим паралізували роботу станції, передають журналісти.

«Ми знали, що Україна є небезпечною країною. Але ми вірили, що після Майдану 2014 року відбудуться зміни у верховенстві права, – розповідає власник «TIU-Канада» Майкл Юркович. – На початку роботи електростанції у нас була домовленість з урядом України про те, що все буде добре. І дуже сумно, що вони (власники НЗФ – ред.) прийшли і не послухали регулятора. І вони відключили електростанцію від електромережі. Вона відключена вже рік».

У Нікополі відключення СЕС від електромережі називають спробою рейдерської атаки на підприємство з боку Ігоря Коломойського. Є інформація, що інвестору пропонували продати СЕС за безцінь.

«Попередньо перед цим була розмова та натяк щодо купівлі цієї сонячної станції з дуже великим дисконтом. По факту це і є класична схема рейдерства. Звичайно, що коли канадці не захотіли продавати, навіть ще не почавши працювати, включили режим примусу», – розповідає активіст Михайло Поперечнюк.

Знеструмлення канадської електростанції вже завдало збитків інвестору на майже 2 млн євро. Розслідувачі наголошують, що канадців і далі показово ігнорують, а міська влада на чолі з новообраним головою Олександром Саюком набрала у рота води.

«Наш мер – це людина Коломойського, це людина Володимира Куціна (гендиректор НЗФ – ред.), це людина феросплавного заводу. Саме феросплавний завод був ініціатором і величезною підтримкою нашому меру Саюку», – пояснює адвокат Людмила Яремчук.

Юристка Марія Полоз додає: «Зараз міська влада не займає жодної позиції. Вони сказали: це ваш господарський спір, робіть з ним що хочете. У нормальних містах нормальна практика, коли міська влада виступає арбітром, вона має працювати над тим, щоб бюджет наповнювався».

Атака на канадського інвестора – чи не найскандальніша для ділового іміджу України, вважать експерти. Про витівки у Нікополі написали десятки іноземних медіа. Інформація вже у керівництва уряду Канади.

«Я став найбільшим інвестором у Нікополь з 1950 року, коли уклав угоду про вільну торгівлю з містом Ллойдмінстер, провінції Альберта, звідки я родом. Я допоміг Нікополю здобути міжнародну репутацію, якої раніше не було. Я займався благодійністю, щоб допомогти бідним верствам населення. Я дуже пишаюся тим, що став частиною цього міста. Будь-яка шкода електростанції матиме міжнародний резонанс», – розповідає Майкл Юркович.

Звернули увагу на проблему і в українському парламенті.

«Це звичайно виглядає, як рейдерська атака, але це інтелектуальна рейдерська атака», – вказує народний депутат Іван Шинкаренко.

«Саме напередодні зустрічі президента Зеленського з президентом США паном Байденом Україна має продемонструвати свою нетерпимість до корупції», – продовжує колега парламентаря Володимир Кабаченко.

Сьогодні справу за позовом ТОВ «Екотехнік Нікополь» (оператор СЕС) до ТОВ «Екотехнік Нікополь» слухають у Північному апеляційному господарському суді Києва. На останньому судовому засіданні адвокати канадських інвесторів домоглись відводу лояльної до Ігоря Коломойського колегії суддів. Наступне засідання має відбутись 26 липня.