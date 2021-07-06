Адвокати п’ятого президента України, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка подали позов до нинішнього глави держави Володимира Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства «прослушок» і зобов’язати оприлюднити всі так звані «записи Бігуса» у первісному вигляді.

Про це повідомив адвокат Ігор Головань, якого цитує пресслужба “ЄС”.

“Бігус має опублікувати всі “плівки”! Феєричне інтерв’ю Зеленського каналу “1+1” яскраво підтвердило очевидне припущення про причетність президентського офісу до відео Bihus.Info з так званими “плівками Медведчука”. Не залишило інтерв’ю сумнівів і стосовно того, що керована з президентського офісу і виконана Bihus.Info акція спрямована не проти Медведчука та його співрозмовників, а виключно проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка”, – наголосив Головань.

“А щодо Медведчука клоунада Бігуса і його команди більше схожа на операцію прикриття. “Розслідувачами” зроблено все для компрометації “прослушок” і створення умов визнання записів недопустимими доказами”, – додав адвокат.

Головань уточнив, що Бігус не виконав своєї обіцянки опублікувати всі розмови, які в нього є.

“Замість публікації записів у тому вигляді, які Бігус і команда отримали від свого джерела (зрозуміло, що від Офісу президента, але це – гіпотеза), Bihus.Info підсунуло суспільству три чергових “відосики” з монтованим-перемонтованим аудіо. І з хронометражем намагаються нас надурити. Спочатку Бігус бовкнув, що має 6 годин записів. Потім “виправився”, мовляв, не 6, а 36. Насправді хронометраж трьох роликів з усіма, за твердженням Бігуса, записами складає 35 годин 9 хвилин 14 секунд. Але навіть 36 годин ніяк не відповідають зітханням Бігуса типу: “Вся редакція вже який тиждень сидить і прослуховує записи”. Або: “Вся наша редакція тижнями прослуховувала записи”. Які тижні на 36 годин? Щоб прослухати 36 годин за один тиждень, навіть за п’ять робочих днів, треба слухати 7 годин 12 хвилин щодня. Якщо слухатимуть двоє – по 3 години 36 хвилин кожному. Втрьох – вже по 2 години 24 хвилини. А вже вся редакція досвідчених розслідувачів мала б ті жалюгідні 36 годин опрацювати за пару днів”, – розповів адвокат.

Головань запідозрив журналістів Bihus.Info в обмані, а також припустив, що на записах можуть бути і голоси “діячів чинної влади”, оскільки “записи велися і в 2019 році”. Адвокат додав, що оригінали записів “становлять значний суспільний інтерес, а тому мають бути оприлюднені”.