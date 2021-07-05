Журналистам показали как выглядит остров, где покоится принцесса Диана

Принцесса Диана погибла в 1997 году в автомобильной аварии, оставив после себя двоих сыновей. На днях находящиеся в ссоре братья Уильям и Гарри открыли памятник своей матери в Кенсингтонском дворце в честь ее так и несостоявшегося 60-летнего юбилея.

Изначально Диану хотели похоронить на семейном кладбище, но у принцессы было столько поклонников, что они немедленно превратили бы его в место паломничества.

Чтобы никто не мешал жителям близлежащей деревни, было решено построить склеп на острове посреди декоративного озера, расположенного в поместье Элторп, которым Спенсеры владеют более 500 лет.

Здесь прошло детство принцессы Дианы вместе с ее сестрами леди Сарой МакКоркодейл и леди Джейн Феллоуз, а также братом Чарльзом, 9-м графом Спенсером.

Именно ему сейчас принадлежит поместье Элторп, где сейчас растет 36 дубов, которые символизируют каждый год жизни Дианы.

После похорон Эрл Спенсер говорил, что вода является «буфером против вмешательства безумных и мерзких людей, а густая грязь представляет собой дополнительную линию защиты».

Хотя место выбиралось из соображений безопасности, все-таки за последние 20 лет было четыре попытки взлома.

Но доброжелателям не запрещается посещать мемориал на берегу озера, куда многие приносят цветы в знак уважения и памяти.

Источник фото: Legion-Media