Южная Корея провела первое успешное испытание баллистической ракеты для подводных лодок

«Недавно» в Южной Корее был произведен первый успешный испытательный пуск из-под воды баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) национальной разработки, условно обозначаемой K-SLBM. Согласно сообщениям ряда южнокорейских СМИ, испытательный пуск был произведен в середине прошедшей недели. Об этом сообщил 4 июля 2021 года неназванный представитель министерства национальной обороны Южной Кореи. Тем самым, как заявлено, Южная Корея стала восьмой страной в мире, получившей технологию баллистической ракеты подводного старта (после пяти официальных ядерных держав, Индии и КНДР). Не сообщается, каким образом был произведен пуск. Южнокорейское информационное агентство Yonhap написало, что пуск был произведен из вертикальной пусковой установки головной южнокорейской большой неатомной подводной лодки проекта KSS-III SS 083 Dosan An Chang-Ho, находящейся на этапе испытаний. Однако ряд других сообщений говорят о запуске с погружного подводного стенда-баржи. Это косвенно подтвердил и цитируемый рядом СМИ неназванный представитель ВМС Южной Кореи, заявивший: «я предполагаю, что ВМС все еще не достигли этапа запуска БРПЛ с погруженной подводной лодки». Сама южнокорейская БРПЛ создана на основе семейства южнокорейских наземных твердотопливных баллистических ракет оперативно-тактической и «меньшей» дальности Hyunmoo 2/4 и в ряде южнокорейских источников именуется Hyunmoo 4-4 (неясно, насколько это обозначение является официальным). Напомним, что успешное летное испытание наиболее современной наземной модификации этого семейства Hyunmoo 4 было осуществлено в Южной Корее в апреле 2020 года. Ракета Hyunmoo 4 официально имеет максимальную дальность полета до 800 км и массу боевой части 2000 кг. Ракеты семейства Hyunmoo 2/4 разработаны под эгидой Aгенства оборонных разработок (ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи с участием широкой кооперации южнокорейских оборонных компаний во главе с корпорацией Hanwha, являющейся их непосредственным серийным производителем. В распространенном ее дивизионом Hanwha Systems в октябре 2019 года рекламном ролике был показан выполненный в компьютерной графике сюжет о запуске баллистической ракеты с подводной лодки, изображенная в котором ракета являлась подобием Hyunmoo 2/4, но с «тупым» обтекателем головной части, характерным для БРПЛ. Известно, что НИОКР по БРПЛ ведутся в Южной Корее минимум с 2017 года. Сообщалось, что на протяжении 2020 года было произведено несколько бросковых испытаний БРПЛ K-SLBM с наземного стенда в большом резервуаре с водой. В апреле 2021 года телеканал YTN агентства Yonhap сообщил, что 13 января и в конце марта 2021 года были произведены два первых испытания K-SLBM с запуском из-под воды с погружного стенда, но оба они были неудачными (при пуске 13 января ракета упала через несколько секунд после выхода из воды). В свете этого можно предполагать, что нынешний успешный запуск был также произведен с погружного стенда. Ракетами K-SLBM должны оснащаться большие неатомные подводные лодки южнокорейского проекта KSS-III, оборудованные вертикальными шахтными пусковыми установками диаметром 1066 мм для размещения баллистических или крылатых ракет (наибольший диаметр корпуса ракет семейства Hyunmoo 2/4, по большинству источников, составляет 0,9 м). Первые три лодки проекта KSS-III первой серии (Batch 1) имеют по шесть таких вертикальных пусковых установок, а на следующих трех заказанных лодках проекта KSS-III второй серии (Batch 2) должны устанавливаться уже по 10 вертикальных пусковых установок. Головная лодка проекта KSS-III первой серии SS 083 Dosan An Chang-Ho c июня 2019 года находится на испытаниях и должна быть введена в строй ВМС Южной Кореи в начале 2022 года, еще две лодки первой серии строятся и планируются к сдаче к концу 2023 года. Первая подводная лодка проекта KSS-III второй серии SS 087 Lee Bong-chang, как предполагается, будет заложена в 2021 году со сдачей в 2025 году.