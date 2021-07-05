«Я не знаю эту женщину»: капитан Кирк из Star Trek не поддался на пропаганду кремлевского телевидения

амерение прокремлевского телеканала RT (бывший Russia Today) показать англоязычную программу о космосе авторства Уильяма Шетнера, сыгравшего адмирала Звездного флота Джеймса Тиберия Кирка в телевизионном сериале «Звездный путь», обернулось скандалом. Канадскому актеру пришлось открещиваться от того, что он знаком с главредом RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, которую часть россиян называют не иначе, как пропагандисткой.

«Капитан Кирк перешел на сторону добра», — сообщила Симоньян, обещая запуск шоу с Шетнером.

На поднявшуюся в соцсетях полемику относительно сотрудничество с RT престарелый актер сначала ответил словами «это политика только потому, что вы хотите сделать это политикой». Шетнер отметил, что его передача повествует «о сложных вещах: об ионных двигателях, антирадиационных щитах и путешествиях на Марс» и проблемы в том, что она выйдет на канале, спонсируемом властями РФ, он не видит.

Однако затем, как передает «Девятый канал», исполнитель роли капитана звездолета «Энтерпрайз» пояснил, что не готовил выход своей программы на RT. По словам Шетнера, он сделал проект для студии «Ора медиа», у которой право на трансляцию купил уже RT.

«Позвольте мне объяснить все предельно ясно — я вообще не знаю эту женщину. Я не политик и раздосадован, что главред телеканала могла сказать такое про меня из-за шоу, которое он купил для показа», — заявил канадец, обращаясь к поклонникам. Он добавил, что приносит перед ними извинения за Симоньян.