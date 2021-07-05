«Взорвет красные дорожки»: звезда «Форсажа» хочет видеть в финальной части саги Рианну

Актер Тайриз Гибсон, который играет в «Форсаже» Романа Пирса, хочет, чтобы Рианна, Мэтт Деймон и Дензел Вашингтон присоединились к финальной части саги.

«Форсаж» стартовал в 2001 году как фильм об уличных гонках, став через 20 лет самой успешной франшизой Universal Picture. Каст франшизы постепенно пополняли музыканты, включая Карди Би, рестлеры — Дуэйн Джонсон, Джон Сина и Джина Карано, а также оскароносные актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон. Потому Тайриз и предложил заполировать финал участием мегазвезд.

«Рианна должна быть в следующем фильме. Она взорвет все красные дорожки, какие только есть. Мне просто нравится ее острота и сексуальность, она идеально подойдет для «Форсажа». Также я ставлю на Мэтта Деймона, потому что он является частью франшизы Борна, и на Дензела Вашингтона, из-за которого я в первую очередь и стал актерстовать. Надеюсь, что одна из моих просьб, которую я посылаю во вселенную, исполнится», — сообщил актер.

Ранее Вин Дизель рассказал, что в финальной части саги появится бабушка Доминика Торетто, роль, скорее всего, достанется Рите Морено из «Вестсайдской истории».

Источник фото: Legion-Media