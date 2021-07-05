«Войну будущего» с Крисом Праттом жестко разгромили

Буквально пару дней назад на стриминговом сервисе Amazon для просмотра стал доступен фильм о вторжении инопланетян и последовавшей за этим войне. Когда человечество начинает проигрывать битву, на помощь приходят ученые, разработавшие технологию, которая дает возможность призвать солдат из прошлого.

Главный герой Дэн Форестер (Крис Пратт) – учитель истории в средней школе и примерный семьянин. Он отправляется из настоящего в 2051 год, чтобы сразиться с инопланетными существами и спасти мир ради своей маленькой дочери. В фильме также сыграли Ивонн Страховски, Дж. К. Симмонс, Бетти Гилпин, Сэм Ричардсон, Эдвин Ходж и другие.

«Война будущего» получила первые оценки на Rotten Tomatoes, и результат оказался неутешительным. Из 128 оставленных отзывов только 52% были положительными. Причем даже те, кому фильм понравился согласились, что сюжет был поверхностным. Также большинство посчитало, что на сегодняшний день «Война будущего» выглядит несовременно.

«Клише сыплются так же быстро и яростно, как пули», – написала критик из журнала The New York Times о новом фильме с Крисом Праттом.

Негативную оценку оставил и ее коллега из Comic Book: «В какой-то мере забавное и легкое путешествие, которое выглядит вырванным из 90-х, но даже тогда оно казалось бы производной от более оригинальной научно-фантастической идеи».

Источник фото: Legion-Media